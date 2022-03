Real Madrid : Real Madrid will diesen Nachwuchsmann bei den Profis integrieren

Antonio Blanco gehört ab der kommenden Saison wahrscheinlich dem Profikader von Real Madrid an. Der Marca zufolge will der spanische Rekordmeister einen Spieler aus der eigenen Akademie im Trakt von Carlo Ancelotti installieren. Blanco befinde sich hierfür in der Pole Position.

Der 21-Jährige führt das Castilla-Team als Kapitän an und trainiert schon jetzt regelmäßig bei den Profis mit. Ancelotti hat Blanco oftmals ein Mandat im Spieltagskader zugesprochen, aus denen in dieser Saison aber erst zwei Pflichtspieleinsätze resultierten.

