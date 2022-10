Real Madrid will ein Eigengewächs befördern

Um den Verein zukunftsfähig auszurichten, geht bei Real Madrid immer mal wieder der Blick in den eigenen Nachwuchs. Dort entwickelt sich ein Akteur besonders prächtig. Der Aufstieg in den Profikader könnte ein Thema werden.

Spieler aus dem Nachwuchs von Real Madrid sind traditionell heiß begehrt. Von den jungen Kickern schaffen es dennoch nur die allerwenigsten in das Profiteam der Blancos. Sergio Arribas könnte das große Kunststück gelingen.

Nachdem Arribas in der Vorsaison von allen Akteuren zum besten Spieler der 3. Liga gewählt wurde, stapelten sich die Anfragen für den 21-Jährigen. Die Verantwortlichen konnten Arribas zum Bleiben bewegen. Mit vier Toren und zwei Vorlagen in den ersten Spielen knüpft er an den Leistungen der letzten Spielzeit mehr als nur an.

Laut Relevo mehren sich innerhalb des Vereins die Stimmen, die Arribas langfristig bei der ersten Mannschaft sehen. Vor allen Dingen sein Trainer Raul hält große Stücke auf Arribas, der als klassischer Zehner gilt, aber in der Offensive nahezu alle Positionen bekleiden kann.