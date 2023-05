Real Madrid will Ex-BVB-Flop unbedingt loswerden

30 Millionen Euro Ablöse machte Real Madrid im Frühjahr 2020 für Reinier Jesus locker. Der brasilianische Offensivspieler galt damals als eine der heißesten Talente-Aktien der Welt. Mit Flamengo Rio de Janeiro hatte der technisch starke Offensivakteur gerade die Meisterschaft gewonnen. Trotz seiner Jugend war Reinier in der Meistermannschaft gesetzt.

Bei Real Madrid sollte sich der Südamerikaner ein halbes Jahr in der Zweitvertretung an Europa und Spanien gewöhnen und dann bei Borussia Dortmund seine Lehrjahre meistern. So zumindest der Plan der Blancos.

Bei Achraf Hakimi, der zwischen 2018 und 2020 bei den Schwarzgelben zum international begehrten Topstar aufstieg, ging der Plan auf, Reinier hingegen floppte bei den Schwarzgelben. In zwei Jahren absolvierte der Brasilianer zwar 39 Partien, aber nur knapp 700 Spielminuten.