Real Madrid will für Kylian Mbappe Jahrhundert-Strafe zahlen

In der Steuerzentrale von Real Madrid soll man sich darüber im Klaren sein, was vonnöten ist, um Kylian Mbappe endlich für sich gewinnen zu können. Vereinspatriarch Florentino Perez plant im Hintergrund Großes.

Real Madrid würde Vertragsstrafe für Kylian Mbappe zahlen

Perez visiert den Transfer für Sommer 2024 an. Dann, so heißt es in dem Bericht, müsste Mbappe für sein frühzeitiges Aus in Paris eine Vertragsstrafe von 80 Millionen Euro zahlen, die Real im Wechselfall übernehmen würde. Das hat es im Fußball in diesem Ausmaß noch nicht gegeben. Über Mbappes laufendes Beschäftigungsverhältnis gab es schon öfters widersprüchliche Darstellungen.

Angeblich läuft Mbappes Kontrakt 2024 aus und kann nur durch eine Option um ein Jahr verlängert werden, die der 24-Jährige dem Vernehmen nach nicht aktivieren möchte. Das ist zumindest einer der Sachstände in der Presse. Was sicher ist: Mbappe wird in der kommenden Saison für PSG auflaufen.

"Ich bin glücklich, ich habe einen Vertrag. Nächstes Jahr werde ich hier sein und ich werde sehr glücklich sein", verkündete der Topstar nach dem Gewinn der Meisterschaft in Frankreich. Wie vor einem Jahr wird sich Mbappe also wieder an seinen Worten messen lassen müssen.

