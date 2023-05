Real Madrid will Kylian Mbappe nur unter einer Bedingung verpflichten

Das Schwierige an dieser Mission ist, PSG-Boss Nasser Al-Khelaifi überhaupt dazu zu kriegen, sich über einen möglichen Mbappe-Transfer auszutauschen. Sollten es die Entscheidungsträger in Madrid hinbekommen, wollen sie den Superstar an die Concha Espina holen.

Darauf deutet im Moment allerdings nichts hin. Zumal Real-Trainer Carlo Ancelotti erst am Montag klarstellte, dass in diesem Sommer kein weiterer Neuner in den Kader geholt wird. Der Madrider Übungsleiter hat weiterhin großes Vertrauen in Karim Benzema.

"Die Verpflichtung eines Neuners gehört zu den Zukunftsplänen des Klubs, weil Karims Alter so ist, wie es ist", sagte Ancelotti. "Solange Karim in diesem Zustand ist, denken wir nicht darüber nach, auch weil die vorderste Reihe sehr gut funktioniert. Sie hat letztes Jahr gut funktioniert und sie funktioniert auch dieses Jahr gut."

