Alejandro Garnacho im Visier Real Madrid will Manchester United ein Supertalent wegschnappen

Real Madrid setzt seine Scouts nicht nur auf arrivierte Kräfte, sondern legt gleichzeitig weitläufige Maßnahmen in der Beobachtung von Nachwuchstalenten an. Auf ein Schmuckstück sollen die Späher bei Manchester United gestoßen sein.

Alejandro Garnacho ist offenbar in den Fokus von Real Madrid gerückt. Der spanische Rekordmeister will die Entwicklung des 17-Jährigen laut Defensa Central die gesamte kommende Saison über beobachten.

Garnacho wird seit zwei Jahren in der Nachwuchsabteilung von Manchester United ausgebildet und ist dort eine der Sensationen – wie auch in Argentinien, wo die Wurzeln des Flügelstürmers liegen. Der ehemalige Jugendspieler von Atletico Madrid ist zwar in Madrid geboren, verfügt aber auch über einen argentinischen Pass.

Im März gab Garnacho sein Debüt für Argentiniens U20-Team, und brillierte mit vier Toren in vier Spielen. Trotz seines jungen Alters befindet er sich schon jetzt im Fokus der Erwachsenenmannschaft. In Manchester setzt sich Erik ten Hag der Sun zufolge dafür ein, dass Garnachos 2023 auslaufender Vertrag verlängert werden soll.