Primera Division Real Madrid will nicht mit Dani Ceballos verlängern – Preisschild enthüllt

Dani Ceballos soll Real Madrid spanischen Medienberichten zufolge in der laufenden Transferperiode verlassen. Wie Estadio Deportivo in Erfahrung gebracht haben will, hat Carlo Ancelotti Ceballos mitgeteilt, dass er in der Hierarchie der Mittelfeldspieler nur auf einem hinteren Rang steht und es für ihn schwierig werden würde, regelmäßige Spielminuten zu bekommen.

Ancelotti setzt weiter auf das legendäre Trio Casemiro, Toni Kroos und Luka Modric. Zudem sollen die beiden französischen Supertalente Aurelien Tchouameni und Eduardo Camavinga als Nachfolger aufgebaut werden. Fede Valverde ringt ebenfalls um Spielanteile.