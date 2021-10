Real Madrid : Real Madrid will Sergio Reguilon zurückholen

Als sich Sergio Reguilon vor einem Jahr in Richtung Tottenham Hotspur verabschiedete, vereinbarte Real Madrid eine Rückkaufklausel. Diese wollen die Blancos angeblich ziehen.

Bei Real Madrid hat in der Personalie Sergio Reguilon offenbar ein Umdenken stattgefunden. Der spanische Rekordmeister will den Linksverteidiger nach Angaben von El Nacional im Sommer kommenden Jahres zurückholen. Die Rückkaufklausel in Höhe von 40 Millionen Euro würde das ermöglichen.

Reguilon spielt in Diensten von Tottenham Hotspur eine sehr gute zweite Saison und verpasste in der Premier League noch keine einzige Spielminute. Real-Trainer Carlo Ancelotti sei bereit, den vertraglich geregelten Passus zu aktiveren. Vereinspräsident Florentino Perez soll den Reguilon-Verkauf rückblickend für einen Fehler halten.