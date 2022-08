Primera Division Real Madrid will trotz vieler Gerüchte keinen neuen Stürmer verpflichten

Aufgrund von Verschiebungen in der vordersten Offensivreihe wird Real Madrid öfters mit der Verpflichtung eines weiteren Stürmers in Verbindung gebracht. Carlo Ancelotti erkennt hierfür aber offenbar keine Notwendigkeit.

Wer übernimmt in der kommenden Saison die Vertretung von Karim Benzema? Carlo Ancelotti will das bei Real Madrid auf gleich mehrere Schultern verteilen. So steht es zumindest in der Sporttageszeitung AS.

Demnach kommen Eden Hazard, Rodrygo und Marco Asensio als diejenigen Spieler infrage, die den Posten von Benzema, sollte dieser eine Pause brauchen oder verletzt fehlen, übernehmen sollen. Damit soll auch klar sein: einen neuen Stürmer wird Real in diesem Sommer nicht mehr verpflichten.