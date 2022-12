Real Madrid will WM-Star zu einem der teuersten Spieler der Geschichte machen

Bis auf Aurelien Tchouameni hat Real Madrid in den zurückliegenden Wechselperioden überwiegend Transfers zum Nulltarif getätigt. Das könnte sich in rund einem halben Jahr ändern. Für Josko Gvardiol sind die Königlichen bereit, eine fast dreistellige Millionensumme auszugeben.

Real Madrid scheint bereit, für Josko Gvardiol im kommenden Sommer den Geldspeicher zu plündern. Laut dem Transferinsider Alfredo Pedulla plant der spanische Rekordmeister für den Innenverteidiger von RB Leipzig ein Angebot über 90 Millionen Euro.

Präsident Florentino Perez und Co. wollen sich um eine frühe Zusage bemühen, da bekannt ist, dass vor allem der FC Chelsea seine Fühler nach Gvardiol ausstreckt. Dessen aktueller Klub RB soll allerdings noch mehr fordern, die Preisvorstellung des Bundesligisten liegt angeblich gar bei 100 Millionen Euro.

Womöglich rührt Luka Modric derzeit kräftig die Werbetrommel. Reals Fußballsaurier nimmt zusammen mit Gvardiol für Kroatien an der WM teil, wo sie als amtierender Vizeweltmeister am Freitag (16 Uhr) im Viertelfinale auf den Rekordweltmeister Brasilien treffen.

Gvardiols Vertrag in Leipzig ist noch langfristig bis 2027 ausgelegt und beinhaltet dem Vernehmen nach keine Ausstiegsklausel. Marjan Sisic, Berater des 20-Jährigen, sagte zu Wochenbeginn bei Sky: "Sicher, eine Menge Topklubs haben sich über Josko informiert, aber er hat einen Langzeitvertrag in Leipzig. Er fühlt sich in Leipzig wohl."