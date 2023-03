Real Madrid erhält 16-Millionen-Angebot für Leihspieler

Der AC Mailand will Medienberichten zufolge weiter mit Brahim Díaz zusammenarbeiten, aber nicht die mit Real Madrid ausgehandelte Kaufoption zahlen. Die Rossoneri hoffen auf einen Preisnachlass.

Ob Real Madrid zu dieser Summe in einen Transfer einwilligt? Unwahrscheinlich. Brahim Díaz ist Transfermarkt.de zufolge 20 Millionen Euro Ablöse schwer, das CIES Football Observatory schätzt den Marktwert des 23-Jährige sogar auf 30 Millionen Euro.

Allerdings wollen die Rossoneri nach Informationen der Gazzetta dello Sport nicht die 22 Millionen Euro zahlen, die als Kaufsumme vereinbart worden sind. Milan will den Preis drücken. Der Sporttageszeitung zufolge beträgt die erste Offerte aus Italien 16 Millionen Euro.

Brahim Díaz geht seit 2020 im Trikot des AC Mailand seiner Arbeit nach. Der amtierende Meister ist mit der Entwicklung des spanischen Offensivspielers zufrieden, würde die am Saisonende auslaufende Leihe gerne in einen Festvertrag umwandeln.

Sollte Brahim Díaz, der bisher für Milan in wettbewerbsübergreifend 109 Spielen zum Einsatz kam und 26 Scorerpunkte (16 Tore, zehn Vorlagen) sammelte, doch per Kauf-Option nach Mailand wechseln, würde Real Madrid vereinbarungsgemäß eine Rückkaufklausel in Höhe von 27 Millionen Euro erhalten.

Sollten sich die Klubs nicht einigen, kehrt Brahim zurück an die Concha Espina, wo sein Abschlussvertrag bis 2025 Gültigkeit besitzt. Noch. Laut Transferexperte Fabrizio Romano wollen die Blancos das Arbeitspapier des Offensivspielers verlängern.