"Real Madrid wird sicher eine Option für Nagelsmann"

Julian Nagelsmann ist Geschichte beim FC Bayern. Der Trainer wurde am Wochenende von seinen Aufgaben entbunden. Ein Vertrauter sagt Nagelsmann eine Zukunft bei Real Madrid voraus.

Was wird aus Julian Nagelsmann nach seiner Beurlaubung beim FC Bayern? Ernst Tanner (56), der Nagelsmann seit über einem Jahrzehnt gut kennt, sieht den Übungsleiter langfristig bei Real Madrid, glaubt aber an einen Zwischenschritt in der Premier League.

"Real Madrid wird sicher wieder eine Option", erklärte der Vertraute Nagelsmanns bei Sport1. "In sprachlicher Hinsicht und von seiner Interessenslage sehe ich England eher als nächsten und logischen Schritt."

Der spanische Rekordmeister hatte den entlassenen Bayern-Trainer vor dessen Wechsel an die Säbener Straße kontaktiert. Aktuell sollen sich die Tottenham Hotspur mit Nagelsmann beschäftigen. Die Spurs suchen einen Nachfolger für Antonio Conte (53), der von seinen Aufgaben entbunden wurde.