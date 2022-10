Real Madrid wollte den jungen Axel Witsel

Axel Witsel hatte sich in jungen Jahren offenbar die Möglichkeit eines Wechsels zu Real Madrid geboten.

Thierry Witsel lüftet im Interview mit der niederländischen Regionalzeitung Het Belang van Limburg das Geheimnis, dass Sohnemann Axel Witsel einmal von Real Madrid umworben war.

Als er noch in der Jugend spielte, fragten der RSC Anderlecht, Ajax Amsterdam und sogar Real Madrid an, berichtet Thierry Witsel, der sich eigentlich gewünscht hätte, dass sein Filius seine Karriere in der Nähe der Heimatstadt Lüttich fortsetzt.

Im Sommer 2011 trieb es Axel Witsel aber in die weite Welt. Zunächst heuerte er bei Benfica in Portugal an. Danach machte Witsel Station bei Zenit St. Petersburg sowie dem chinesischen Tianjin Tianhai.