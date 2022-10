Real Madrid: Xabi Alonso als Ancelotti-Erbe im Gespräch

Die Königlichen haben mit Carlo Ancelotti (63) einen der renommiertesten Vereinstrainer der Welt auf ihrer Bank sitzen. Doch der Altmeister wird den Job nicht mehr allzu lange ausüben. Öffentlich erklärte er, dass Real sein letzter Klub sein wird. Da sein Vertrag in zwei Jahren ausläuft, könnte er spätestens im Sommer 2024 in Rente gehen.

Xabi Alonso zeigte nicht nur als Spieler, dass er schwierige Situationen meistern kann. 2019 trat er seine erste Profitrainerstation bei der zweiten Mannschaft von Real Sociedad an und führte das Team 2021 nach 60-Jähriger Abstinenz wieder in die zweite spanische Liga. In Leverkusen muss wohl ein ähnliches Wunder her.