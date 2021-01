Real Madrid : Real Madrid zahlt Großteil des Gehalts: Luka Jovic vor Eintracht-Rückkehr

Was in den letzten Wochen noch als finanziell kaum realisierbarer Kraftakt bezeichnet wurde, steht nun kurz bevor: Luka Jovic wird Real Madrid verlassen und zu Eintracht Frankfurt zurückkehren.

Was Eintracht Frankfurt am Dienstagabend mit Luka Jovic (23) erreicht hätte, ist pure Spekulation. Am Ende setzte es in der 2. DFB-Pokalrunde bei Bayer Leverkusen eine deutliche 1:4-Pleite. Es gab aber auch eine gute Nachricht, eine sehr gute sogar.

"Luka Jovic steht vor einer Leihe zu uns bis Sommer. Wir müssen noch ein paar Themen bearbeiten – den Medizincheck zum Beispiel. Wenn alles passt, ist er bald wieder bei uns", ließ Sportchef Fredi Bobic die Herzen der Eintracht-Fans schon im Vorfeld der Partie höher schlagen.

Der verlorene Sohn kehrt also zurück. Insgesamt 36 Tore in 75 Pflichtspielen machten Jovic im Sommer 2019 für die ganz großen Klubs interessant. Real Madrid schnappte schließlich zu und bezahlte etwas mehr als 60 Millionen Euro.