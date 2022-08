Primera Division Real Madrid zeigt Alvaro Odriozola die Tür

Eigentlich wollte Alvaro Odriozola in der kommenden Saison noch mal einen Anlauf bei Real Madrid nehmen, hat allerdings die Rechnung ohne Carlo Ancelotti gemacht. Laut Marca findet der Trainer keinen Platz für Odriozola, der die Blancos noch in den nächsten Wochen verlassen soll.

Odriozola war nach einer durchwachsenen Ausleihe zum FC Bayern in der zurückliegenden Saison beim AC Florenz geparkt worden. In der Toskana nahm der 26-Jährige eine starke Entwicklung und sah sich dadurch gewappnet, um den Kampf um die Stammplätze an der Concha Espina wieder aufzunehmen.