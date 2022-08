Primera Division Real Madrid zweifelt an Verlängerung mit Toni Kroos

Toni Kroos gehört seit Jahren zu den vermeintlich besten Mittelfeldspielern der Welt. Sein Vertrag bei Real Madrid läuft nach dieser Saison aus. Mehr als unverbindliche Gespräche gab es bisher nicht, die Blancos haben so ihre Zweifel.

Real Madrid ist offenbar nicht wirklich davon überzeugt, dass Toni Kroos seinen Ende Juni kommendes Jahres auslaufenden Vertrag nochmals verlängern wird. Laut Relevo halten es die Entscheidungsträger an der Concha Espina für kompliziert, dass Kroos mindestens noch ein Jahr dranhängt.

Dabei liegt alles an dem 32-Jährigen, der mit Real in bisher acht gemeinsamen Jahren alles gewonnen hat, was es zu gewinnen gibt. Kroos selbst möchte seine Karriere auf dem Höhepunkt beenden, hat aber noch nicht endgültig darüber entschieden, wie er verfahren möchte.