Real Madrid zweifelt stark an Verbleib von Karim Benzema – neuer Stürmer kurz vor Wechsel

Real Madrid ist wohl nicht mehr wirklich überzeugt davon, dass Karim Benzema noch mal seine Unterschrift unter einen neuen Vertrag setzen wird. Laut dem Portal Relevo gehen vom Superstar seit Wochen seltsame Signale aus und die Blancos vermuten inzwischen, dass er ernsthaft erwägt, den Verein zu verlassen.

Ursächlich für die noch immer fehlende Signatur ist ein vorliegendes Angebot aus Saudi-Arabien, das Benzema wie Cristiano Ronaldo satte 200 Millionen Euro Gehalt pro Saison verspricht. Obwohl Benzema im vergangenen Oktober, als er den Ballon d'Or gewann, eine Vertragsverlängerung unterzeichnete, kann er frei über seine Zukunft entscheiden.

Karim Benzema soll Gesicht in Saudi-Arabien werden

Das saudische Angebot soll weit über fußballerische Parameter hinausgehen. Ihm werde angeboten, ein Symbol des gesamten Landes werden zu können. Nach einer durchwachsenen Saison an der Concha Espina, in der Benzema trotz immer wiederkehrenden Pausen überragende 30 Tore erzielte, könnte er den spanischen Rekordmeister an der Spitze seines Wirkens verlassen.