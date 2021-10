Real Madrid : Vini Jr.: Real-Held des Abends reist nicht zu Selecao

Vinicius Junior erzielte am Samstag beim 2:1-Sieg gegen den FC Elche beide Treffer für sein Team und avancierte damit zum Man of the Match. Die kommenden Partien der brasilianischen Nationalmannschaft wird er dennoch von der Couch aus bestaunen müssen.

Der Flügelstürmer ist kein Teil des 23-Mann starken Kaders, der sich in der WM-Qualifikation zuerst am 11. November gegen Kolumbien und fünf Tage später gegen Argentinien behaupten muss.

Die Selecao führt die Südamerika-Qualifikation als Tabellenführer an und hat dabei sogar noch ein Nachholspiel zu absolvieren. Die besten vier Nationen dürfen 2022 sicher an der Weltmeisterschaft in Katar teilnehmen, der Fünfte muss in die Playoffs. Da der Abstand auf den Fünften aus Uruguay aktuell 15 Punkte beträgt, könnten die Brasilianer nach zwei Siegen schon für die WM-Endrunde planen.