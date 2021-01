Real Madrid : Real-Manager deutet Verlängerung mit Luka Modric an

Schon seit einigen Wochen zeichnet sich die Vertragsverlängerung zwischen Real Madrid und Luka Modric ab. Die Unterschriften wurden bisher aber noch nicht gesetzt. Emilio Butragueno lässt anklingen, dass es schon bald so weit sein könnte.

Real Madrid filetierte das abstiegsbedrohte Deportivo Alaves am Samstagabend mit 4:1. Routinier Luka Modric stand in dieser Partie bereits zum 21-mal in der Startformation der Blancos. Trotz seiner 35 Jahre ist der Kroate noch immer ein wichtiger Faktor im Spiel von Zinedine Zidane.

"Es gibt Spieler wie Modric, die diesen Sport besser machen", schwärmte Emilio Butragueno im Anschluss an die Partie, in der Modric unter anderem die Vorgabe für Karim Benzemas Endstandstreffer gab.

Butragueno hob außerdem Modrics Pass in der ersten Halbzeit, den er an Mitspieler Ferland Mendy adressierte, im besonderen Maße hervor. "Das war allererste Sahne", lobte Reals Direktor für institutionelle Beziehungen, "es ist ein Luxus für uns, ihn zu haben."