Real-Boss Perez stellte James Rodriguez vor die Wahl: "Geld oder Ruhm?"

Eine heiße Aktie war der Offensivspieler James Rodriguez schon vor der Weltmeisterschaft 2014 in Brasilien. Der damals 22-Jährige hatte vor dem Turnier in seiner ersten Ligue-1-Saison für AS Monaco neun Tore geschossen und weitere 13 aufgelegt.

Spielte bei der WM 2014 groß auf

In Brasilien spielte James wie entfesselt, schoss sechs Tore und lieferte zwei Assists, obwohl für die kolumbianische Nationalmannschaft im Viertelfinale gegen den Gastgeber Schluss war. Anschließend jagte ganz Europa den talentierten Edeltechniker, dessen Name nach der Weltmeisterschaft in aller Munde war.

"Ich wollte den Ruhm"

In einem Gespräch auf dem Twitch-Kanal Pelicanger erklärte James Rodriguez jüngst, wie es vor mittlerweile fast zehn Jahren im Sommer 2014 nach der Weltmeisterschaft zu dem 75-Millionen-Euro schweren Wechsel zu Real Madrid kam. "PSG und City wollten mich. Beide haben mir mehr Geld angeboten als Real Madrid, aber ich wollte den Ruhm, ich wollte Real Madrid", sagte James.

James herzt seinen damaligen Mitspieler Marcelo - Foto: Christian Bertrand / Shutterstock.com

Real-Präsident Florentino Perez (76) habe ihn angerufen und gefragt, ob er lieber Geld oder Ruhm wolle, woraufhin James mit "Ruhm" geantwortet habe. "Gut dann ist es abgemacht", erwiderte Perez auf die Antwort des Kolumbianers.

Konnte die hohen Erwartungen nicht langfristig erfüllen

Drei Jahre spielte James Rodriguez anschließend bei den Königlichen, bevor er für zwei Jahre an Bayern München ausgeliehen wurde. "In der ersten Saison hatte ich 17 Tore und 18 Vorlagen. Für einen Mittelfeldspieler… Außerdem hatte ich drei Mitspieler, von denen jeder 40 Tore geschossen hat. Es waren Bale, Benzema und Ronaldo, der 65 Tore pro Jahr schoss", erinnerte sich James.

Nachdem James in seiner ersten Saison noch als absoluter Stammspieler im Santiago Bernabeu für Furore gesorgt hatte, nahmen seine Einsatzzeiten in den beiden Folgejahren ab. Der Kolumbianer entschloss sich für einen zweijährigen Tapetenwechsel nach München und kehrte nach Ablauf der Leihe schließlich wieder für eine Spielzeit zu den Galactios zurück.

In dieser Saison spielte James allerdings kaum eine Rolle, sodass er zur Saison 2020/21 zum FC Everton wechselte. Doch auch in England konnte der Mittelfeldspieler sein Potenzial nicht abrufen. Der heute 32-Jährige spielt mittlerweile beim FC Sao Paulo.

Verwendete Quellen

marca.com