Real Madrid sieht Kylian Mbappe im Transferpoker in der Pflicht – Haaland als Schattenmann

Die Transferposse zwischen Real Madrid, Paris Saint-Germain und Kylian Mbappe (24) nimmt kein Ende. Einem Bericht zufolge hält Real weiterhin die Füße still und erwartet, dass der Franzose den nächsten Schritt macht. Dabei hat Mbappe stets Erling Haaland (23) als Schattenmann.

Ein ähnliches Szenario will man nun vermeiden. Wie RMC weiter schreibt, werden sie daher erst tätig, wenn Mbappe entweder offiziell oder zumindest den PSG-Bossen unter vier Augen deutlich gesagt hat, dass er seinen 2024 auslaufenden Vertrag in Paris nicht verlängern wird. Erst danach wollen die Königlichen konkrete Verhandlungen eröffnen.

Die Transfersaga zwischen Kylian Mbappe und Real Madrid hält weiter an. Allerdings wollen sich die Königlichen zunächst zurückhalten und keine weiteren Anstrengungen unternehmen. Wie RMC Sport berichtet, haben sich die Königlichen selbst auferlegt, im Poker um den Superstar keinesfalls den ersten Schritt zu machen. Der Ball, so die Auffassung, liege einzig und allein bei Mbappe.

Ab Januar kann der Weltmeister von 2018 offiziell mit potenziell interessierten Vereinen verhandeln. Das Risiko in der Real-Taktik liegt jedoch in der immer noch bestehenden Option, dass Mbappe bei PSG verlängert. Der französische Branchenprimus will den Starstürmer keinesfalls ablösefrei verlieren und ihn um jeden Preis im Verein halten.

Haaland als Alternative zu Mbappe

Außerdem sollen bei Real vereinsintern die Stimmen lauter werden, die gegen einen Transfer des 24-Jährigen sind, heißt es. Dabei spielt wohl auch Erling Haaland eine Rolle. Kürzlich wurde vermeldet, dass man den Norweger als realistische Option sieht, falls ein Mbappe-Transfer nicht zustande kommt.

Der 23-Jährige Stürmer von Manchester City kann den Klub offenbar im Sommer 2024 für 180 Millionen Euro sicher verlassen. Damit würde man sich die mögliche Blöße ersparen, dass Mbappe erneut absagt.

Verwendete Quellen

RMC Sport