Luka Modric spricht Klartext über Reservistenrolle: "Eine neue Situation für mich"

Luka Modric spielt auch im gehobenen Alter von 38 Jahren auf absolutem Top-Niveau. Der Mittelfeldspieler von Real Madrid muss sich derzeit aber weniger mit dem Spielen als mehr mit der Ersatzbank beschäftigen.

Carlo Ancelotti setzt in der laufenden Saison bisher eher auf die Konkurrenz um Eduardo Camavinga, Federico Valverde, Aurelien Tchouameni oder Toni Kroos. Im Lager der kroatischen Nationalmannschaft vor dem Spiel gegen die Türkei äußerte sich Modric zu seiner aktuellen Reservistenrolle.

"Das ist eine neue Situation für mich. Es stimmt, dass ich nicht mehr so ​​viel spiele wie früher und nicht mehr so ​​viel, wie ich gerne hätte. Ich will immer spielen, ich will keinen Urlaub. Dadurch fühle ich mich besser und bereite mich besser auf die Spiele vor", erzählte der Kroate. Zwar kommt er auf neun Pflichtspiel-Einsätze für die Königlichen, dabei stehen jedoch nur knapp 400 Minuten zu Buche. Ancelotti wechselt ihn meist spät ein, oder früh aus.