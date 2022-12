Real Madrid und Liverpool kÃ¤mpfen um WM-Shootingstar

Real Madrid bastelt weiterhin am Mittelfeld der Zukunft. Im Rahmen der Verjüngungskur haben die Königlichen ein Auge auf Enzo Fernandez (21) geworfen. Der Argentinier spielte sich in den letzten Wochen aber nicht nur in den Fokus der Spanier.

Im Gegensatz zu Jude Bellingham (19), für den Borussia Dortmund ungefähr 150 Millionen Euro fordert, passt Fernandez sehr gut in den Transferplan von Real Madrid. Benfica Lissabon würde seinen Mittelfeldmann angeblich für knapp 50 Millionen Euro Ablöse ziehen lassen.

Der Nationalspieler, der bei der WM in Katar ein Tor und eine Vorlage zum Siegeszug beisteuerte, kann defensiv und offensiv in der Zentrale zum Zug kommen. Neben seiner Flexibilität spricht seine relativ geringe Ablösesumme für ihn.

Die Zeitenwende wurde bei Real Madrid bereits vor knapp anderthalb Spielzeiten eingeläutet. Toni Kroos (32) und Luka Modric (37), die mit den Blancos eine Ära geprägt haben, werden wohl in spätestens zwei Jahren ihren Rückzug vom Profisport bekanntgeben.

Enzo Fernandez: Liverpool mit erster Kontaktaufnahme

Den Madrilenen wird die Ablöse also kein Kopfzerbrechen bereiten. Ganz anders sieht es in Bezug auf den Konkurrenzkampf im Werben um Fernandez aus. Wie die portugiesische Zeitung Record berichtet, ist der FC Liverpool bereits an Benfica herangetreten, um über den Südamerikaner zu sprechen.

Interessant ist, dass Fernandez in Lissabon noch einen Vertrag bis 2027 besitzt. Dieser sieht eine Ausstiegsklausel in Höhe von 120 Millionen Euro vor. Trotz der großen Nachfrage gibt sich Benfica jedoch mit weniger als der Hälfte zufrieden. Treiben Real und Liverpool den Preis wider Erwarten doch noch in die Höhe?