David Beckham will Star von Real Madrid zu Inter Miami holen

Nacho Fernandez (32) ist seit Jahren die zuverlässige Allzweckwaffe in der Hintermannschaft von Real Madrid. Avancen anderer Klubs lehnte er bisher stets ab. Wird es dieses Mal anders? David Beckham lockt den Verteidiger.

Nacho Fernandez hat für Real Madrid seit seinem Durchbruch zu den Profis im Sommer 2013 bisher stolze 282 Spiele bestritten, für die zweite Mannschaft machte er zudem 111 Partien. Keine Frage: Auch wenn Nacho selten als Stammspieler gesetzt war, ist er eine lebende Real-Legende.

Angebote anderer Vereine lehnte Nacho bisher immer ab. Im vergangenen Sommer zeigte der AC Mailand großes Interesse, zuvor wurden die Roma und die Wolverhampton Wanderers aus der Premier League in der Gerüchteküche als neue Arbeitgeber des Verteidigers gehandelt.

Inter Miami lockt Nacho Fernandez

Nacho ist stolz auf das Erreichte bei Real, fühlt sich mit seiner Familie in Spaniens Hauptstadt pudelwohl. Womöglich wird seine Treue zu den Blancos aber jetzt auf die Probe gestellt. Laut AS winkt dem 32-Jährigen ein Abenteuer in der Major League Soccer.

David Beckham will Nacho der Sporttageszeitung zufolge als neuen Abwehrchef bei Inter Miami begrüßen. Auch ein Verein aus Los Angeles (Los Angeles Galaxy oder LAFC), der New York City FC und Chicago Fire zeigen laut dem Sportblatt Interesse an Nacho.