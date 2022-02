Real Madrid : Real-Wechsel im Sommer? Carlo Ancelotti verehrt Fabian Ruiz

Fabian Ruiz hatte sich in der Vergangenheit stets wohlwollend geäußert, als er mit Gerüchten über eine Rückkehr nach Spanien konfrontiert worden war. Bei Real Madrid soll vor allem Carlo Ancelotti großer Freund des Mittelfeldspielers sein.

"Es ist immer schön, von den großen Mannschaften angesprochen zu werden, vor allem von den spanischen", sagte Ruiz in der vergangenen Woche. "Ich habe noch ein Jahr Vertrag, ich bin sehr glücklich in Neapel und konzentriere mich nur auf das morgige Spiel, das sehr schwierig sein wird."

Der Austausch über eine Verlängerung mit dem SSC Neapel kommt aber nicht wirklich voran. Sollte sich an dem Status quo in den nächsten Wochen nichts ändern, müssten sich die Partenopei ernsthaft mit einem Sommerverkauf beschäftigen. An Angeboten mangelt es dem Nationalspieler jedenfalls nicht.

Nicht nur Real Madrid soll ganz genau im Auge behalten, wie sich die Situation um Ruiz in der kommenden Zeit entwickelt. Als weitere Interessenten gelten der FC Barcelona, Atletico Madrid sowie aus der Premier League Newcastle United und Manchester United.