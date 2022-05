Real Madrid Real-Zukunft? Marcelos Berater weilen in Madrid

Wie mehrere spanischen Medien berichten, weilten die Berater des Lockenkopfs am Mittwoch in den Büros des Rekordmeisters. Dabei soll es um Gespräche über eine Verlängerung gegangen sein.

Marcelos Arbeitspapier an der Concha Espina läuft nach 15 Jahren in knapp fünf Wochen aus. Da der Mannschaftskapitän nur noch zu den Edelreservisten gehört, aber zu Topverdienern zählt und bereits 34 Jahre ist, schien eine Verlängerung nicht mehr infrage zu kommen.

Marcelo will bleiben

Marcelo hatte Anfang Mai seine Bereitschaft zum Verbleib deutlich gemacht. "Ich will mein ganzes Leben lang hier bleiben, selbst mit 50", betonte der Außenverteidiger in der Fußball-Talkshow El Chiringuito. "Nein, Spaß. Ich weiß nicht, was passieren wird."