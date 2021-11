Real Madrid : Casemiro sieht bei Vinicius Junior noch Luft nach oben

Real Madrid zeigt sich nach der Rückkehr von Carlo Ancelotti in blendender Verfassung. In der Liga rangieren die Königlichen etwa mit einem Nachholspiel im Gepäck nur einen Punkt hinter Überraschungstabellenführer Real Sociedad auf Platz 2. Neben Karim Benzema sticht in der Offensive besonders Vinicius Junior hervor, der aber noch besser spielen kann.

Diese Meinung vertritt zumindest sein Teamkollege und Landsmann Casemiro. "Was ich sagen kann, ist, dass Vinicius seine beste Phase erlebt, eine besondere Phase", erklärte der Brasilianer im Interview mit dem US-Sender ESPN. Vinicius könne aber noch mehr, denn er sei "jung" und habe "großes Entwicklungspotenzial."

Die Klubbosse von Real Madrid würden sich freuen, wenn diese Prognose eintreten würde. Vinicius Junior kann in der aktuellen Spielzeit 16 Torbeteiligungen in ebenso vielen Einsätzen vorweisen. Zum Vergleich: In der letzten Saison war der 21-Jährige in 49 Partien nur an 13 Treffern direkt beteiligt.