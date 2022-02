Real Madrid : Dani Carvajal: "Wenn Sergio Ramos spielt, soll er nicht seinen besten Tag haben"

In weniger als zwei Wochen steht das von vielen Fans herbeigesehnte Achtelfinalhinspiel der Champions League zwischen Paris Saint-Germain und Real Madrid an. Daniel Carvajal ist ebenso gespannt auf das Top-Duell. Er freut sich ganz besonders auf zwei bestimmte PSG-Spieler.

Im Gespräch mit dem Radiosender Onda Cero versteifte sich der Verteidiger zunächst nicht völlig auf das bevorstehende Saisonhighlight: "Es ist ein wichtiger Tag, doch das wichtigste Spiel ist das am Donnerstag. Es wird eine schwere Partie gegen Athletic, das so viel Druck machen wird, wie noch nie. Es wird ein Finale und so gehen wir es an."

Mit Real Madrid möchte Carvajal national und international brillieren. Der Tabellenführer geht deshalb auch jedes Ligaspiel mit voller Konzentration an. Nichtsdestotrotz fiebert der 30-Jährige dem Match gegen Paris entgegen.