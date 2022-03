Real Madrid : "Historisch": Fede Valverde ordnet Gala gegen PSG ein

Im Gespräch mit dem Radiosender Cadena Ser war der Uruguayer immer noch in Hochstimmung, als das Rückspiel gegen PSG thematisiert wurde: "Es war einzigartig. Es sind Partien, die dir für dein ganzes Leben in Erinnerung bleiben werden."

Mit ihrem Sieg haben sich Valverde und seine Mannen in seinen Augen sogar einen Eintrag in die Geschichtsbücher verdient. "Dieses Wappen zu verteidigen, gewonnen zu haben und in die nächste Runde eingezogen zu sein – für mich ist das ein historischer Tag."

