Real Madrid: Drei Rechtsverteidiger im Visier - einen will auch Barça

Real Madrid will sich im Sommer einen ernsthaften Konkurrenten für den gesetzten Daniel Carvajal in den Kader holen. Darüber berichtet zumindest die spanische Digitalzeitung Okdiario, die in der dazugehörigen Meldung drei mögliche Transferziele mitliefert.

Ganz oben auf der Liste der Madrider Entscheidungsträger steht demnach Diogo Dalot. Der 23-Jährige hat unter Erik ten Hag bei Manchester United wieder Oberwasser bekommen und kehrte sogar in die portugiesische Nationalmannschaft zurück. Dalots Vertrag läuft 2023 aus, kann aber per Option um ein Jahr verlängert werden. United plant aber, einen komplett neuen Kontrakt aufzusetzen.

Dalot auch im Visier des FC Barcelona

An dem Rechtsfuß, der 2018 für 22 Millionen Euro Ablöse vom FC Porto den Weg ins Old Trafford fand, ist pikanterweise auch Real Madrids Erzrivale FC Barcelona interessiert. Bei den Katalanen laufen die Verträge von Hector Bellerin und Sergi Roberto aus.