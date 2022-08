Real Madrid Reinier Jesus: Die ersten Worte nach seinem Debüt für den neuen Klub

Reinier Jesus (20) versucht sein Glück nach der missratenen Ausleihe an Borussia Dortmund erneut per Leihgeschäft. Dieses Mal gibt Real Madrid ihn innerhalb der Primera Division an den FC Girona ab. Reinier Jesus ist voller Tatendrang.