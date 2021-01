Real Madrid : Reinier Jesus will nicht aus Dortmund flüchten

Selecao-Legende Ronaldo versucht Medienberichten zufolge, Real-Leihgabe Reinier Jesus (18) zu seinem Verein Real Valladolid zu lotsen. Der brasilianische Offensivakteur hat aber offenbar kein Interesse an einem erneuten Vereinswechsel und will sich beim BVB durchbeißen.

Wie SKY berichtet, will sich Reinier beim BVB in den nächsten Wochen für mehr Spielzeit empfehlen. Eine Luftveränderung in der Winter-Transferperiode sei kein Thema für den Südamerikaner.

Reinier hatte sich im vergangenen Sommer auf Leihbasis den Schwarzgelben angeschlossen, kommt bisher aber erst auf 136 Spielminuten im Dortmund-Trikot.