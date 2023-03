Reinier-Leihe wieder eine Katastrophe – Zukunftsgipfel mit Real Madrid

Reinier ist bis Saisonende an den FC Girona verliehen - Foto: / Getty Images

Die Leistungsnachweise, die Reinier in dieser Saison erbrachte, sind einmal mehr ungenügend. Nach der Saison kommt es zum Treffen mit Real Madrid. Ausgang offen.

Das Madrider Trainerteam schätzt Reinier, trotz seiner Verletzungen zweifelt niemand an seiner Qualität. Durch die Einbürgerungen von Vinicius Junior, Rodrygo und Eder Militao wäre grundsätzlich Platz für Reinier, wobei auch eine erneute Ausleihe nicht ausgeschlossen ist – vielleicht wieder nach Girona.

Gleich drei Muskelverletzungen führten dazu, dass er den Großteil der Spiele in dieser Saison verpasste. Nach zwei verschenkten Jahren bei Borussia Dortmund sollte Reinier in Girona wieder Selbstvertrauen tanken. Laut Relevo kommt es nach dieser Saison zu einem Treffen mit Real, wobei der Ausgang komplett offen ist.

Das zwischen Real Madrid und dem FC Girona geschlossene Reinier-Leihgeschäft verkommt zum absoluten Missverständnis. Das Arrangement läuft mit Ende dieser Saison aus, der 21-Jährige sollte ausreichend Spielpraxis sammeln, kommt aber aus verschiedenen Gründen lediglich auf zehn Einsätze, drei davon in der Startelf.

Praktisch entschieden sei, dass Reinier in Spanien bleiben wird. Er hat noch ein Jahr Zeit, um die Voraussetzungen für den spanischen Pass zu erfüllen. Diese Gelegenheit wollen alle Seiten nicht verpassen. Nur ein Topangebot aus dem Ausland würde die Pläne ändern.

Ein weiteres Engagement in Girona gestaltet sich aber wiederum schwierig. Zum einen, weil noch nicht mal sicher ist, ob die Katalanen den Klassenerhalt in LaLiga erreichen. Und auf der anderen Seite, weil Reiniers Gehalt eigentlich nicht dauerhaft in die Budgetierung passt. Vorerst liegt der Fokus auf den einigermaßen versöhnlichen Abschluss der laufenden Runde.

Verwendete Quellen: Relevo