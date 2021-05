Real Madrid : Richtig Real oder für immer weg: Dani Ceballos will endlich Klarheit

"Es würde mir nicht gefallen, wieder an einen Klub verliehen zu werden. Mit der Erfahrung der vergangenen beiden Jahre bin ich ein Spieler, der sich wichtig fühlen muss. Ich würde mich nächste Saison gerne von Anfang an wichtig fühlen, mich dann aber auch niederlassen", sagte der Mittelfeldakteur gegenüber CANAL SUR RADIO.

Ende Juni läuft die Vereinbarung zwischen Real Madrid und den Gunners ab. Wie geht es weiter für Ceballos? Der Spanier will Klarheit, hat aber Geduld und wartet zunächst die Trainerwahl der Königlichen ab. Zinedine Zidane hat bekanntlich seinen Rücktritt erklärt.

"Es ist jetzt erstmal an der Zeit, sich vom Fußball ein wenig zu erholen, sich dann gut auf das, was kommt vorzubereiten", so der 24-Jährige. "Und wenn Madrid seinen nächsten Trainer hat, dann werden wir reden und schauen, was wir wollen."