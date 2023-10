Ritterschlag für Arda Güler: "Hat mehr Potenzial als Lionel Messi"

Real Madrid investierte in diesem Sommer 20 Millionen Euro in die Verpflichtung von Arda Güler, der an der Concha Espina verletzungsbedingt allerdings noch nicht auf sich aufmerksam machen konnte. Das kommt aber noch, ist sich einer seiner ehemaligen Trainer sicher.

Arda Güler vom Potenzial besser als Lionel Messi

"Messi ist der größte Spieler, den ich je gesehen habe – und Arda hat große Fähigkeiten", fährt Erol Tokgözler, der Güler in der Vergangenheit betreute, in der AS schwere Geschütze auf. "Messi hat schon alles erreicht. Arda muss das erst noch schaffen, er ist noch ein Kind. Aber wenn wir rein über das Potenzial sprechen, hat Arda mehr Potenzial als Messi, auch wenn er noch einen langen Weg vor sich hat."

Das ist mal eine echte Ansage. Lionel Messi, darüber gibt es freilich Diskussionen, ist der vermeintlich beste Spieler der Geschichte. Güler hat mit gerade mal 18 Jahren seine gesamte Karriere noch vor sich, Messi lässt diese gerade in den USA ausklingen.