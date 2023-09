Ritterschlag für Toni Kroos: "Sollte schon fünf Ballon d'Or haben"

Über Toni Kroos wird in den höchsten Tönen gesprochen - Foto: / Getty Images

Toni Kroos wird bei Real Madrid definitiv als Legende in die Vereinsannalen eingehen. Für einem seiner Mitspieler ist der Mittelfeldspieler in der Vergangenheit nicht ausreichend genug gewürdigt worden.

Jose Luis Mato Sanmartin, kurz Joselu, spielt seit diesem Sommer für Real Madrid, und damit an der Seite von Toni Kroos. Über seinen deutschen Landsmann schüttet er in einem Interview mit der AS sein Herz aus.

Toni Kroos ein "unglaublicher Spieler"

"Kroos sollte schon fünf Ballon d'Or haben, er ist ein unglaublicher Spieler, der ein Spiel verändern kann", schwärmt Joselu. "Er ist einer der Spieler, die mir bei Real Madrid am meisten aufgefallen sind. Er verliert nie einen Ball und spielt mit einer Gelassenheit, die ihn auszeichnet. Es ist großartig, mit ihm zu spielen."

Mit individuellen Auszeichnungen ist Kroos trotz seiner Weltklasse in seiner Karriere tatsächlich nicht überhäuft worden. Im Jahr 2018 wurde er als Deutschlands Fußballer des Jahres ausgezeichnet, in jungen Jahren holte Kroos die Fritz-Walter-Medaille in Gold.