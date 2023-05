Weltfußballer fordert: Cristiano Ronaldo sollte Karriere bei Real Madrid beenden

Cristiano Ronaldo (38) kickt seit Jahresbeginn in Saudi-Arabien. 1999er-Weltfußballer Rivaldo (51) würde den portugiesischen Superstar lieber wieder in Europa sehen.

Zwar könne Cristiano Ronaldo nicht mehr dasselbe abliefern "wie mit 25 oder 26 Jahren, aber er kann dem Verein immer noch zu weiteren Erfolgen verhelfen", sagte der Champions-League-Sieger von 2003.

Cristiano Ronaldos Weltrekord-Vertrag in der Wüste ist noch bis 2025 gültig. Medienberichten zufolge ist Cristianos Partnerin Georgina Rodriguez nicht glücklich in Saudi-Arabien. Das Model soll eine Rückkehr nach Europa anstreben. Rivaldo würde sich nicht wundern, sollten sich Cristiano Ronaldo und Georgina Rodriguez das Leben in Saudi-Arabien anders vorgestellt haben.

Hat sich Cristiano Ronaldo täuschen lassen?

"Ich denke, dass sich Spieler manchmal durch den großen Vertrag, den sie in Saudi-Arabien unterschreiben, täuschen lassen. Das Leben dort ist nicht so offen und der Fußball ist nicht immer so einfach wie man es erwartet hat", so der Südamerikaner. "Sie machen vielleicht gerade eine Phase der Enttäuschung durch und machen sich Gedanken."

Verwendete Quellen

Daily Mail