David Alaba: Das sagt er zum Barça-Start von Lewy

Robert Lewandowski (34) erzielt auch beim FC Barcelona Tore wie am Fließband. 14 Mal netzte der Pole in 12 Partien wettbewerbsübergreifend bereits ein. David Alaba ist beeindruckt, aber nicht verwundert

Die starken Leistungen von Barça-Neuzugang Robert Lewandowski überraschen Abwehr-Allrounder David Alaba nicht im Geringsten. "Was er in Spanien macht, konnte ich schon jahrelang in München hautnah erleben", erklärte er laut der Fachzeitung Sport.

Der österreichische Nationalspieler schwärmt: "Er ist einer der besten Stürmer der Welt. Das hat er in den letzten Jahren immer wieder gezeigt, und er zeigt es auch in dieser Saison wieder."

Ballon d'Or: Alaba setzt auf Benzema

Bei der Vergabe des Ballon d'Or setzt Alaba dennoch auf Karim Benzema. "Wenn man sich seine letzte Saison ansieht, ist das wirklich unglaublich, was er geleistet hat", schwärmt Alaba vom Franzosen, der als Top-Favorit auf den Gewinn des Weltfußballertitels gilt.