Real Madrid : Roberto Martinez über Eden Hazard: "Mache mir nur Sorgen, wenn…"

Auch in seiner dritten Saison in Diensten von Real Madrid will Eden Hazard einfach nicht in Form kommen. Gut, dass er nun bei der belgischen Nationalmannschaft weilt, wo der Superstar von Kritik befreit ist und sich im Arm von Roberto Martinez von seinem nicht immer einfachen Dasein an der Concha Espina erholen kann.

"Es ist eine ungewöhnliche Situation. Wir haben nicht erwartet, dass es sich so entwickeln würde", sagt Martinez im Interview mit HLN. "Aber so ist der Fußball. Ich habe gesehen, dass es ihm gesundheitlich gut geht. Er ist absolut fit. Wir haben ein gutes Verhältnis zu Real Madrid. Wir wissen, dass er zusätzliche Arbeit leistet, um so fit wie möglich zu bleiben. Eden will alles tun, was er kann, um sein höchstes Niveau zu erreichen."