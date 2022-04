Rodrygo fällt Entscheidung über Zukunft bei Real Madrid

Die bevorstehende Ankunft von Kylian Mbappe wird die sportliche Situation von Rodrygo Goes noch mal eklatant verschlechtern. Real Madrid zu verlassen spielt für den jungen Brasilianer aber dennoch keine Rolle.

Mit seinem Treffer im Viertelfinalrückspiel der Champions League gegen den FC Chelsea ebnete Rodrygo Goes den Weg zum Weiterkommen in das Halbfinale. Der Einzug in die Runde der letzten Vier ist Real Madrid letztlich gelungen.

Ein Erfolgserlebnis für Rodrygo, von denen er in dieser Saison nicht viele hatte. Der junge Brasilianer kommt in der Offensive nicht an den gesetzten Vinicius und Karim Benzema vorbei, die bevorstehende Ankunft von Superstar Kylian Mbappe wird Rodrygos Aussicht auf Spielzeit drastisch sinken lassen.