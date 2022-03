Real Madrid : Rodrygo für 40 Millionen in die Premier League?

Real Madrid muss sein Transferbudget erhöhen, um im Sommer den angepeilten Hochkaräter unter Vertrag nehmen zu können. Rodrygo Goes könnte im Zuge dessen in die Premier League verkauft werden.

Rodrygo Goes könnte die Concha Espina daher verlassen. Bei Tres de Descuento lüftet der spanische Journalist Pepe Brasin: "Rodrygo wird Real Madrid in diesem Sommer für mehr als 40 Millionen Euro in Richtung eines Teams aus der Premier League verlassen."

Kylian Mbappe soll Real Madrid schon vor Monaten zugesagt haben, die Blancos wollen am liebsten noch Erling Haaland holen. Um seine Träume zu verwirklichen, muss Real an einigen Ecken Einsparungen vornehmen respektive Spieler verkaufen.

Vor drei Jahren kam der ambitionierte Brasilianer für eine ähnliche Summe, der Durchbruch ist ihm bisher nicht gelungen. Von einer Leistungsexplosion wie bei Vinicius Junior in dieser Saison scheinen die Verantwortlichen nicht unbedingt überzeugt.

In weit weniger als die Hälfte der Meisterschaftsspiele fand Rodrygo den Weg in die Madrider Startelf. Der FC Liverpool soll in der Vergangenheit großes Interesse an dem 21 Jahre alten Flügelstürmer signalisiert haben, dessen Vertrag noch langfristig bis 2025 datiert ist.