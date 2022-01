Real Madrid : Rodrygo blickt möglicher Ankunft von Kylian Mbappe optimistisch entgegen

Bei aller Vorfreude auf Mbappe wäre Rodrygo Goes ihm und seinem Klub, Paris Saint-Germain, im Achtelfinale der Champions League gerne aus dem Weg gegangen: "Dieses Duell hätte etwas später kommen können. Sie haben einige der besten Spieler der Welt."

Auf einen Landsmann freut sich Goes in diesen Spielen außerordentlich. "Gegen Neymar zu spielen, wird besonders sein." Das Hinspiel zwischen den beiden Topklubs findet am 15.02. in Paris statt. Ob der derzeit verletzte Neymar mitwirken können wird, ist fraglich.