Rodrygo träumt vom Endspiel gegen Deutschland und dem WM-Titel

Vinicius Junior hat sich mit harter Arbeit und Leistungssteigerungen einen Platz in der erweiterten Startelf der brasilianischen Nationalmannschaft gesichert. Rodrygo will seinem Vereinskollegen nacheifern und träumt vom WM-Finale gegen Deutschland.

"Vini hat auf seinen Moment gewartet, und ich warte auch auf meinen", erklärte Rodrygo laut der Sporttageszeitung AS auf seine Pläne für die brasilianische Nationalmannschaft angesprochen. Dass er für die Weltmeisterschaft nominiert wurde, sei "viel mehr als ein Traum."

Vinicius Junior hatte sein Debüt in der brasilianischen Nationalmannschaft bereits im September 2019 gefeiert, in den folgenden Monaten kam er allerdings nicht mehr zum Einsatz. Erst seit seiner Leistungsexplosion bei Real Madrid unter Carlo Ancelotti spielt Vini eine Hauptrolle in der Selecao, kam in neun der letzten zehn Spiele zum Einsatz.

Rodrygo: "Deutschland und Frankreich die besten Mannschaften"

Rodrygo trug bisher siebenmal das Trikot des Rekordweltmeisters. In den vergangenen sieben Länderspielen durfte er allerdings insgesamt nur knapp 40 Minuten ran. Der Rechtsaußen von Real Madrid ist trotz der zu erwartenden Reservistenrolle heiß auf die WM.