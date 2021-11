Real Madrid : Il Fenomeno: Ronaldo baute Real-Pechvogel nach Horror-Debüt wieder auf

Jonathan Woodgate erwischte einen unglaublich schlechten Start bei Real Madrid. Nach seinem Wechsel im Jahr 2004 fiel der Innenverteidiger verletzungsbedingt gleich für die gesamte Saison aus, um dann im Jahr darauf ein katastrophales Debüt zu erleben. Am 22. September 2005 fabrizierte er gegen Athletic Bilbao ein Eigentor und sah zudem später die gelb-rote Karte. Der Trost von Teamkollege Ronaldo war im Anschluss Balsam für die Seele.

Der Stürmer rückte die Ereignisse für Woodgate dann in ein anderes Licht. "Er sah dennoch das Positive. Ich hatte immerhin eine ganze Spielzeit durch eine Verletzung verpasst, er riet mir, nicht zu enttäuscht von mir zu sein, weil mein Bein okay war", so Woodgate.