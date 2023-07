Cristiano Ronaldo kassiert krachende Klatsche gegen ungeliebten Ex-Coach

Cristiano Ronaldo musste am Montag eine herbe Niederlage einstecken - Foto: / Getty Images

Dieses Ergebnis wird Cristiano Ronaldo gar nicht gefallen. Sein saudischer Klub Al Nassr bekam in einem Testspiel gegen den spanischen Beinahe-Absteiger Celta Vigo eine deftige Packung und verlor mit 0:5.

Trainer Rafa Benítez (63) durfte bei seiner Premiere als Coach des spanischen Erstligisten Celta Vigo gegen Cristiano Ronaldos (38) Al Nassr ran und wies das Team rund um den Portugiesen deutlich in die Schranken. Alle fünf Tore von Celta fielen allerdings in der zweiten Halbzeit, als Ronaldo bereits nicht mehr auf dem Platz stand.

Der Trainer von Celta entschied sich für zwei ausgeglichene Aufstellungen, in denen es außer den Leihspielern keine neuen Gesichter gab. Die beiden Halbzeiten waren unterschiedlich. Im ersten Durchgang hatte Al Nassr durch zwei Kopfbälle von Cristiano Ronaldo und einen Schuss von Talisca die Chance, in Führung zu gehen, worauf Celta mit einem Schuss von Iago Aspas gegen das Gebälk und einer guten Torchance von Carles Perez antwortete.

Nach dem Wiederanpfiff änderte sich alles, Al Nassr war klar unterlegen, die Mannschaft von Benitez war deutlich besser. Larsen erzielte einen Hattrick, was dem Norweger nach seinen Problemen vor dem Tor in der letzten Saison Selbstvertrauen geben sollte. Auch Gael und Miguel Rodriguez trugen zum Erfolg bei. Sämtliche Tore fielen in einer Zeitspanne von nur achtzehn Minuten.