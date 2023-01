"Ich liebe dich, für immer": Selecao-Legende Ronaldo ist verlobt

Der ehemalige Weltklassefußballer Ronaldo Nazario ist im Liebesglück. Seine langjährige Partnerin Celina Locks gibt in den sozialen Medien ihre Verlobung bekannt.

"Ja, ich will", schreibt Celina Locks zu Bildern, die sie im zärtlichen Austausch mit Ronaldo Nazario zeigt. Ein Unendlichzeichen sowie ein Ring-Emoji lässt die kommentierende Masse ausrasten. "Ich liebe dich, für immer Ronaldo", besiegelt es.

Die erfolgreiche brasilianische Geschäftsfrau und der ehemalige Superstar des Fußballs haben sich also verlobt. Locks und Ronaldo sind bereits seit sieben Jahren ein unzertrennliches Paar. Auf den Bildern, beide in schlichtem Weiß gekleidet, ist der funkelnde Ring an Locks' rechter Hand gut zu erkennen.

Die Reaktionen auf die bevorstehende Hochzeit ließen nicht lange auf sich warten. Innerhalb weniger Stunden erhielt das Paar Glückwünsche aus der ganzen Welt und erreichte über 40.000 Likes. Und auch Ronaldo selbst hat seiner zukünftigen Frau geantwortet, indem er ein "Ich liebe dich" unter die vielen Glückwünsche mischte.