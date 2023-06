Rückkehr zu Real Madrid? Jose Mourinho flirtet mit den Königlichen

Jose Mourinho (60) ist am zurückliegenden Mittwoch erstmals im Finale eines europäischen Wettbewerbs gescheitert. Im Endspiel der Europa League unterlag er mit seiner AS Roma erst im Elfmeterschießen gegen die Wiederholungstäter vom FC Sevilla. Kehrt er Italien nach dieser schmerzhaften Niederlage nun den Rücken?

Mourinho wird bereits seit einigen Wochen mit einem Abschied aus Rom in Verbindung gebracht. The Special One soll sich angeblich mit den Klubbossen überworfen haben, was die Zusammenarbeit natürlich erschwert.

Sollte es tatsächlich zur Trennung kommen, könne Mourinho womöglich mit einer Rückkehr zu Real Madrid liebäugeln. Vor dem Europa-League-Finale auf dieses Szenario angesprochen, kam der Star-Trainer in Bezug auf seinen Ex-Verein regelrecht ins Schwärmen. "Ich liebe Madrid. Es war eine sehr schöne Erfahrung und ich liebe auch die Presse dort", antwortete der Portugiese und ergänzte mit Nachdruck: "Ich liebe Real Madrid sehr."

Mourinho heuerte 2010 für drei Jahre bei den Galaktischen an und gewann in dieser Zeit je einmal die spanische Meisterschaft, den nationalen Pokal und spanischen Supercup.