Real Madrid : Rückschlag für Real! Raphael Varane fehlt gegen Chelsea und Sevilla

Real Madrid hat am Saisonende seine Pflichtaufgabe gemeistert. Gegen Osasuna gab es einen 2:0-Sieg zu feiern (Tore: Eder, Casemiro). Damit bleiben die Königlichen Zweiter der Primera Division, zwei Punkte hinter Tabellenführer Atletico Madrid.

Dicker Wermutstropfen: Raphael Varane musste zur Halbzeit angeschlagen vom Feld, wurde durch Nacho Fernandez ersetzt. Am Montag gab Real die Diagnose bekannt: Verletzung der rechten Abduktionsmuskulatur.

Über die genaue Ausfalldauer machte der Rekordmeister keine Angaben, spanischen Medienberichten zufolge dürfte der Weltmeister aber zwei bis drei Wochen fehlen.

Damit würde Varane nicht nur das Halbfinal-Rückspiel gegen Chelsea am kommenden Mittwoch (5.5) verpassen, auch das Topspiel gegen den Tabellenvierten Sevilla in der Primera Division (9.5, 21 Uhr) und die Partien gegen Barcelona-Bezwinger Granada (13.5) und Athletic Bilbao (16.5) könnten ohne den Innenverteidiger steigen. Das Champions-League-Finale steigt am 23.5.