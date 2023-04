Saudis locken mit doppeltem Gehalt: Real Madrid zweifelt an Luka Modric

Vor Wochen soll Florentino Perez versprochen haben, Luka Modric ein schriftliches Angebot zur Verlängerung seines auslaufenden Vertrags vorzulegen. Das Oberhaupt von Real Madrid sollte nun schnell handeln, aus Saudi-Arabien sollen schwindelerregende Zahlen offeriert worden sein.

Laut einem Bericht der AS liegt das Wüstenangebot bei einem jährlichen Gehalt von 25 Millionen Euro netto und damit beim Doppelten, was Modric an der Concha Espina verdient. In Saudi-Arabien soll der Mittelfeldstar für die kommenden zwei Jahre verankert werden.

Durchdiskutiert worden ist das ihm vorliegende Angebot noch nicht, Modric möchte in Madrid noch ein Jahr dranhängen. Doch es scheint so, als würden sich beim spanischen Rekordmeister Zweifel einstellen. Das liegt erstens an den absurden Gehaltszahlen, die ihm aus Saudi-Arabien vorliegen.